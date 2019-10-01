Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da hamsinin kilosu 25 TL
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Tekirdağ'da hamsinin kilosu 25 TL

1 saat önce

Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce 35 TL'den satılan hamsinin kilosu 25 TL'ye geriledi.

Tekirdağ'da hamsinin kilosu 25 TL, System.String[]

Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce 35 TL'den satılan hamsinin kilosu 25 TL'ye geriledi.


'Denizin kuru fasulyesi' olarak da anılan hamsinin kilosu Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da 20 ile 25 TL arasında satılıyor. Tezgahlarda hamsi satışı yapan balıkçılardan alınan bilgiye göre Tekirdağ'da fiyatların bu aralıkta seyrettiği ve hava şartlarına göre fiyatın değişebileceği ifade edildi.


Bir hafta önce 30-35 TL'ydi


Tezgahta balık satan Engin Tırpancı hamsi fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hamsinin kilosu 20 lira - 25 lira gün gün değişiyor. Hamsi bundan bir hafta önce ise 30-35 liraydı şu durumda 20-25 lira olarak seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hamsi fiyatını hava şartları belirler. Tam olarak kesin bir şey diyemeyiz. Havanın şartlarına göre hamsi bol da olabilir, az da olabilir. Fiyatlar değişebilir. İnşallah bol olur" dedi. - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
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