Tekirdağ'da "Haritalarla Trakya'nın Renkleri" sergisi açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Haritalarla Trakya'nın Renkleri" sergisi açıldı

05.06.2022 10:39
Tekirdağ'da "Haritalarla Trakya'nın Renkleri" sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Haritalarla Trakya'nın Renkleri" isimli sergi açıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Haritalarla Trakya'nın Renkleri" isimli sergi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Özdeş danışmanlığında hazırlanan Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında el emeği ürünlere ait haritaların yer aldığı sergide ana tema, başta Tekirdağ olmak üzere Trakya yarımadasının coğrafi unsurları olarak belirlendi.

Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen açılışa, rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Mehmet Özdeş katıldı.

Fiziki ve beşeri unsurların yanında kültürel ve güncel ekonomik verilere yer verilen çalışmalarda coğrafya öğrencileri birbirinden başarılı harita ve posterlerini sergiledi.

Ayrıca elle çizim ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin çeşitli analizlerini kullanarak oluşturulan haritalar, bilimsel poster şeklinde sergide yer aldı.

Sergi 3 gün boyunca açık kalacak.

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Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Edebiyat, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Haritalarla Trakya'nın Renkleri' sergisi açıldı - Son Dakika

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