Tekirdağ'da hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbara çalındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbara çalındı

29.03.2022 16:34
Tekirdağ'da hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbara çalındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fırından bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fırından bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ertuğrul Mahallesi Peştamalcı Caddesi'nde fırın işletmecisi Ekrem Ökten bağış kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Ökten, iş yerine gelen bir kişinin kumbarayı alarak uzaklaştığını belirledi.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ökten, gazetecilere, SMA hastası 2 yaşındaki Yaren Belli için başlattıkları kampanya kapsamında toplanan bağışların toplandığı kutunun çalındığını söyledi.

Şüphelinin bir an önce yakalanmasını beklediklerini belirten Ökten, "SMA hastası kızımız Yaren için koyduğumuz kumbara devamlı doluyordu. Ailesi gelip alıyordu. Burada talihsiz bir hırsızlık yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi kumbarayı çalmış. Bu yapılmaması gereken bir şey ve çok üzücü bir olay. O hırsız gelip bu parayı benden isteseydi kendi cebimden çıkarıp verirdim. Böyle bir olayın yaşanması çok yanlış bir şey. " dedi.

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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbara çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbara çalındı - Son Dakika
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