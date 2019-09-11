Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da hasta ziyaretine giden sürücü yaralı olarak aynı hastaneye kaldırıldı
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Tekirdağ'da hasta ziyaretine giden sürücü yaralı olarak aynı hastaneye kaldırıldı

6 dakika önce

Tekirdağ'da hasta ziyaretine giden sürücü yaralı olarak aynı hastaneye kaldırıldıTekirdağ'ın Malkara İlçesinde motosikletiyle hastanede yatan arkadaşını ziyarete giden T.Y, kaza yapması sonucu aynı hastaneye yaralı olarak kaldırıldı.

Tekirdağ'da hasta ziyaretine giden sürücü yaralı olarak aynı hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde motosikletiyle hastanede yatan arkadaşını ziyarete giden T.Y, kaza yapması sonucu aynı hastaneye yaralı olarak kaldırıldı. Olay, Gazibey Mahallesi Subay Lojmanları Sokak üzerinde meydana geldi. T.Y.?nin yönetimindeki 59 AAB 628 plakalı motosiklet bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Motosiklet sürücüsü T.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü T.Y.?nin Malkara Devlet Hastanesinde bir arkadaşına hasta ziyaretine gittiği belirtildi.

Tekirdağ'da hasta ziyaretine giden sürücü yaralı olarak aynı hastaneye kaldırıldı

Motosiklet, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
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