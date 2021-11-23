Havada Kovid-19 RNA'sına rastlandı - Son Dakika

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Tekirdağ'da havada Kovid-19 RNA'sına rastlandığını bildirdi.

Tecer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya, Antalya, Eskişehir, Bolu ve İzmir'deki üniversitelerde görev yapan 35 bilim insanıyla 2020 yılının Mayıs ayında başlattıkları çalışmada, atmosferdeki partikül maddelerde Kovid-19 RNA'sı aradıklarını söyledi.

Çalışmanın sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını anlatan Tecer, "Atmosferdeki 203 farklı partikül maddeyi alarak bunlarda Kovid-19 PCR testi yöntemiyle sonuç aradık. Bu çalışma, atmosferdeki partiküllerde Kovid-19 genetik materyalinin bulunup bulunmadığına ilişkin bir çalışmaydı." dedi.

Tecer, şöyle devam etti:

"Kent atmosferinde ve hastane yakınlarında 203 atmosferik partikül örneklemesi yapıldı. Bu partikül maddelerin içinde sars Kovid-19 RNA'sına bakıldı. Analiz sonuçlarından şunu gördük ki 203 partikül örneğinden 20'sinde Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Bu 20 pozitif partikül maddenin dağılımına baktığımız zaman, 13'ünün hastane bölgelerine yakın lokasyonlardan alınan partikül maddelerin olduğunu gördük. 7'sinin ise insanların, trafiğin yoğun bulunduğu bölgelerde olduğunu tespit ettik."

Kent dışından alınan örneklerde PCR sonuçlarının pozitif çıkmadığını vurgulayan Tecer, şunları kaydetti:

"Atmosferdeki partikül maddelerde Kovid-19'a ilişkin genetik materyallerin bulunmasıyla ilgili çalışmalar dünyada var. Tabi bu çalışma 'atmosferdeki partikül maddeler salgının yayılmasını sağlıyor' sonucuna ulaştırmıyor ama bir bulaş yolunun partikül maddeler olmasıyla ilgili de bir ipucu verebilir. Tabi bu Kovid-19 virüsünün atmosferde ne kadar sürelerde kaldığı, ne kadar hastalık etkisi yaptığı konusu başka bir araştırmanın konusu olmalı."

Tecer, bir taraftan aşı çalışmalarının sürdüğünü, bir taraftan da pandemiyle ilgili yeni ölümlerin yaşandığını ifade etti.

Bu nedenle Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğine işaret eden Tecer, "İç ortamlarda pandemiden korunmak amacıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz ama dışarda da hayatımızı sürdürürken de virüsün soluduğumuz atmosferin içerisinde olabileceği ihtimalini de göz ardı etmememiz gerekiyor." dedi.