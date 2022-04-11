Tekirdağ'da havalar soğudu, yağış başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da havalar soğudu, yağış başladı

11.04.2022 11:30

Tekirdağ'da havalar soğudu, yağış başladıTEKİRDAĞ Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağışın başlamasıyla havalar soğudu.

Tekirdağ'da havalar soğudu, yağış başladı

TEKİRDAĞ Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağışın başlamasıyla havalar soğudu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da dün geceden itibaren soğuk hava ve sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar duvar diplerinden yürümeyi tercih ederken, kimi vatandaşlarda dışarıya hazırlıklı çıkarak yağmura karşı şemsiyesini açarak korundu.

Yağışlarla birlikte havanında yaklaşık 15 derece birden soğuması kışlık kıyafetleri raflardan indirtti. Havaların ısınmasına sevinen kimi vatandaşlar havanın soğuması sebebiyle kalın kıyafet, mont, bere benzeri kıyafetlerle dışarıya çıkmak zorunda kaldı.

Yağış Tekirdağ'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağıştan dolayı sokak aralarından su birikintileri oluşurken, zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Tekirdağ'da havalar soğudu, yağış başladı
Tekirdağ'da havalar soğudu, yağış başladı
Tekirdağ'da havalar soğudu, yağış başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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