Tekirdağ'da "Haydi Çocuklar Camiye" Projesi

Tekirdağ'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında camiye giden çocuklara hediyeleri verildi.

Tekirdağ'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında camiye giden çocuklara hediyeleri verildi.



"Haydi Çocuklar Camiye" projesi çerçevesinde sömestr boyunca 5 vakit namaza devam eden 170 çocuğa, Orta Camisi'nde düzenlenen törenle hediyeleri Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur tarafından takdim edildi.



Törende konuşan Okur, çocuklara camilerin sevdirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.



Okur, camiye aksatmadan gelen çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "İslamiyet'te en müstesna ibadet, günde 5 vakit Rab'bin huzuruna varılan namazdır. Tüm canlıları emanet edeceğimiz çocuklarımızın, öncelikle Yaratıcının sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmasını, sevgi ve merhamet duygularının gelişmesini arzu ediyoruz. Bu tür projelerle çocuklarımızın camilere daha sık gelmesini sağlıyoruz. Hz. Peygamber döneminden beri camilere kadın ve çocuklar devam ediyordu. Günümüzde de bu konu çok önemli aynı şekilde devam etmelidir." dedi.

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