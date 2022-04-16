Tekirdağ'da hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde hayırsever Şerafettin Çebi tarafından yaptırılan caminin açılışını yaptı.

Cami açılışına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Müftüsü İsmail İpek ve hayırsever Şerafettin Çebi katıldı.

Vali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, camiyi yaptıran Çebi'ye teşekkür ederek, "2 haftada 2 cami açtık. Çok kıymetli Meclis Başkanımız ve çok kıymetli ailesi güzel bir cami yaptırdılar ve geçen hafta açtılar. Orada da çok büyük bir ihtiyaç vardı. İnşallah bir kısmını karşılar. Bu bölgede de camiye ihtiyaç vardı. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız burayı buldular Büyükşehir Belediye Başkanımız da destek verdi buraya güzel bir cami yapıldı." dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından dua edilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.