Tekirdağ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
12.01.2021 13:51
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayvan çiftliğinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi ile bu kişilerin çalıntı malzemeleri sattığı 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayvan çiftliğinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi ile bu kişilerin çalıntı malzemeleri sattığı 1 kişi gözaltına alındı.
Yakuplu Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinden demir profil, demir sac ve konteyner çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler Y.Y. ve S.T. olayda kullanıldığı belirlenen araçta yakalandı.
Şüphelilerin çalındığı iddia edilen malzemeleri sattıkları yeri tespit eden ekipler, iş yeri sahibi A.C'yi de gözaltına aldı. Çalınan malzemeler çiftliğin sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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