Tekirdağ'da hayvan dolandırıcılığı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, küçükbaş hayvan dolandırıcılığı olayına karıştıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
İlçede yaşayan G.Z. internetten satışa çıkartığı 44 keçisinin satışını, kendisiyle pazarlık yapıp hesabına para yatıran kişiye yaptı.
Daha sonra paranın hesabına geçmediğini fark edip dolandırıldığını anlayan hayvan sahibi durumu jandarmaya bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan sahibine parayı havale yapmış gibi gösterildiğinin anlaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu keçileri Edirne'ye götüren kamyonu tespit edip kamyon şoförü A.Ö'yü yakaladı.
Kamyon şoförünün ifadesinin ardından H.İ.Ç, E.K. ve M.K'de yakalandı.
Keçiler sahibine teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.