Tekirdağ'da, Hayvan Pazarındaki Besici: "Batmaya Mahkumuz, Çalışırken Batıyoruz"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bayramın dördüncü günü Süleymanpaşa'daki Kurbanlık Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. 45 tane hayvan getirdiğini, 12 tane kaldığını belirten üretici, "Batmaya mahkumuz, çalışırken batıyoruz" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, hayvancılığın önemli merkezlerinden Tekirdağ Süleymanpaşa'da Kurbanlık Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Aygun, "Kurban, normalde üçüncü gün satışlar bitiyordu. Ama bugün dördüncü gündeyiz" dedi. Bir üretici, "Malımızı satamadık. Olduğu gibi duruyor mallar" dedi. Aygun'un "Kaç tane getirmiştin, ne kaldı?" sorusuna üretici, "45 tane, 12 tane kaldı. Vahim" dedi. Üretici, geçen sene yemin torbasının 80 lira olduğunu ancak bu sene 350 liraya çıktığını söyledi. Üretici, "Batmaya mahkumuz, çalışırken batıyoruz. Hiç çalışmasak daha iyi. Ankara'dakiler gelsinler ben onlara devredeyim, onlar şirketin başına geçsinler" diye konuştu.

Başka bir üretici, "Süt üreticisi de perişan. Keçi sütünü alan kalmadı. Süt keçilerini hayvan pazarına getirip satmaya çalışıyorlar" dedi. Damızlıkların kasaba gittiğini aktaran aynı üretici, mazotun litresinin 30 liraya çıktığına işaret ederek, "Hiç kimse memnun değil. Bir, Ankara memnun" diye konuştu. Aygun'un "Çok kara düşünüyorsun" sorusuna besici, "Ne yapacaksın? Borçlar var" yanıtını verdi.

"BIRAKIYORUM BU İŞİ"

Bir başka besici ise "Milletin alım gücü yok. Geçen sene ben 100 bin liraya yedi ay vadeli aldım. Bu sene 350 bin liraya, 360 bin liraya yem alıyorum, peşin. Peşin alıyorum. Zarar ediyorum. Geçen sene 3 liraya koç verdim, bu sene 2 buçuk liraya, 2 liraya koç veriyorum. Satıyorum, damızlıkları da satıyorum. Bırakıyorum bu işi" dedi. Herkesin borçlu olduğunu söyleyen besici, "Büyükbaş bu sene satılmadı. Geçen sene 100 tane satan adam, bu sene 20 tane satıyor" diye konuştu.