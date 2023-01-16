Tekirdağ'da hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da hemşire evinde ölü bulundu

16.01.2023 16:28
Tekirdağ'da hemşire evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hemşire, evinde ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hemşire, evinde ölü bulundu.

Muhittin Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Çorlu Devlet Hastanesinde görevli hemşire Nida Son (44), sabah işe gitmedi.

İş arkadaşları, telefonlara da cevap vermeyen Son'un evine giderek uzun süre kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde Son'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Son'un cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika
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