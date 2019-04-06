Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü

Tekirdağ'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü

29 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy- Edirne seferini yapan trenin hemzemin geçitte bir kişiye çarptığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, trenin çarptığı Kemal S'nin (37) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kemal S'nin cesedi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinistlerin ifadesinin alınmasının ardından, tren Edirne istikametine devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:24 Kaynak: AA

Edirne, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor, 16 Yıllık Dedikoduya Son Noktayı Koydu İYİ Parti'nin İtirazı Sonrası Sayılan Geçersiz Oylar AK Parti'nin Oyunu Arttırdı Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 00:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]