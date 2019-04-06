Tekirdağ'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü
29 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy- Edirne
seferini yapan trenin hemzemin geçitte bir kişiye çarptığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, trenin çarptığı Kemal S'nin (37) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kemal S'nin cesedi, Çerkezköy Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Makinistlerin ifadesinin alınmasının ardından, tren Edirne istikametine devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:24 Kaynak: AA
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