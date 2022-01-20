Tekirdağ'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika

Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi yaralandı.
Saat Kulesi mevkisindeki hemzemin geçitten, Sıradükkanlar mevkisine geçmek isteyen Mutlu Ş'ye (39) tren çarptı.
Başından yaralanan Mutlu Ş. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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