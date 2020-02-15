Süleymanpaşa ilçesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen "Her ayın 15'inde 251 hatim" programı kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.



Rüstempaşa Camisi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ve terör saldırıları sonucu şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşlar için dualar okundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, program sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u unutmanın kolay olmadığını söyledi.

Yıldırım, 15 Temmuz'u kimsenin unutmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu tür programlarla 15 Temmuz'u unutmadığımızı gösteriyoruz. Hem de bu ruhu devamlı diri tutuyoruz. 15 Temmuz ülkemizin gördüğü en büyük travmalardan bir tanesi. Bu travmayı vatandaşımızın sağ duyusuyla, Cumhurbaşkanımızın, siyasilerimizin sağduyusuyla bertaraf edebildik. Demokrasimiz artık daha güçlü. Bundan sonra darbe yapma gibi düşüncesi olanlar da varsa onların da bu düşünceden vazgeçtiğini umuyorum. Rabbim ülkemize böyle günler yaşatmasın." dedi.

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ise 15 Temmuz Derneğini Tekirdağ'da ağırlamaktan memnun olduğunu aktararak, "Programın farklı illerde düzenleniyor olması çok güzel. Hain darbe girişimini ve 251 şehidimizi unutmak mümkün değil. Kalbimizde bunu taşımak ve gelecek kuşakları bilinçlendirmek adına bu etkinlikler önemli." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise "Her ayın 15'inde 251 hatim" programının yirminci durağının Tekirdağ olduğunu aktardı.

Şebik, 15 Temmuz'u unutturmamak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Sadece 15 Temmuz'daki 251 şehidimiz değil Çanakkale'de, Elbap'da, Zeytindalı'nda bu vatan için şehit olan bütün kahramanlarımız ruhuna okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in duasını yaptık. Millet olarak 15 Temmuz'da bu hain darbeye milletçe 'dur' dedik. Bugün de onunla mücadele süreci devam ediyor. Bu mücadelenin partisi, mezhebi, dini olmaksızın yine milletimizi 15 Temmuz'daki gibi birlik olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan Mehmet Şengül'ün babası Fahrettin Şengül ise şehit babası olduğu için gururlu olduğunu dile getirdi.