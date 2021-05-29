Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı - Son Dakika

Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli sağanak yağış heyelana yol açtı.
Akşam saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'nde yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Süleymanpaşa - Şarköy yolu trafiğe kapandı.
Yoğun yağış nedeniyle bir otomobil sular altında kaldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası ise yolun açıldığı belirtildi.
Uçmakdere'de yağışla birlikte derenin taştığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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