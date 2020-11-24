Tekirdağ'da hijyen denetimi ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hijyen denetim ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının başladığı tarihten itibaren belediyenin tüm imkanlarıyla çalıştığı belirtildi.

Kent genelinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerin hijyen denetimini gerçekleştien ekipler, denetimlerde ulaşım araçlarında sürücüler ve yolcuların sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı kuralına uyup uymadıklarını kontrol ediyor.

Salgın önlemlerine uyulmadığını tespit ederek ilgilileri uyarıan ve gerekli işlemleri yapan ekipler, park ve oyun gruplarında çocukların daha sağlıklı koşullarda oyunlar oynayabilmeleri için dezenfeksiyon uygulaması yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların sağlığı için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Toplu taşıma araçlarında hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimlerini sürdürdüklerini aktaran Albayrak, "Bunun yanında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon uygulaması yapıyoruz. Salgın yayılımını önlemek amacıyla tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan beklentimiz, salgın tedbirlerine titizlikle uymalarıdır." ifadelerini kullandı.