Tekirdağ'da hileli ürün satan 6 işletme tespit edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da hileli ürün satan 6 işletme tespit edildi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen 6 işletmeye idari işlem uygulandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen 6 işletmeye idari işlem uygulandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını ile mücadelede denetimler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan 60 işletmede denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde satış yaptığı tespit edilen 6 işletmeye idari işlem uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, taze gıda satışında genelgelere aykırı satış yapanların Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yaptırıma uğrayacaklarının altı çizilerek işletmeler uyarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi

Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti

İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti

Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun

Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik

İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti

10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız

9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti

Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak

Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı