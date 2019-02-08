Tekirdağ'da Hırsızlık
1 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın düşürdüğü parayı alan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Süleymanpaşa
ilçesinde bir vatandaşın düşürdüğü parayı alan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Değirmenaltı Mahallesi'nde bir vatandaşın 6 bin 300 lirasını düşürdüğü müracaatı üzerine çalışma başlattı. Bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler parayı alan şahsın Ayten Ş. olduğunu tespit etti.
Şüpheli evinde yakalanıp gözaltına alındı, evde yapılan aramada Metin Güneş
'e ait olduğu aldığı parada evde ekiplerce bulundu.
Ekiplerin teslim aldığı para Metin Güneş'e teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:55 Kaynak: AA
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