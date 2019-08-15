Tekirdağ'da hırsızlık
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:31 Kaynak: AA
'ın Çerkezköy
ilçesinde Türk Telekom
'a ait bakır kabloları çalmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kızılpınar
Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalmak isteyen Furkan P., İsmail B. ve Doğan Ç. demir kesme makası ile kabloları keserek kaçmak isterken Çerkezköy İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerine yakalandı.
Üzerlerindeki kablolar ve demir makasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Çerkezköy Adliyesi
'ne sevk edildi.
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