Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da hırsızlık
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da hırsızlık

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da hırsızlık, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalmak isteyen Furkan P., İsmail B. ve Doğan Ç. demir kesme makası ile kabloları keserek kaçmak isterken Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine yakalandı.
Üzerlerindeki kablolar ve demir makasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Türk Telekom, Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı
HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:07:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]