Tekirdağ'da hırsızlık girişimi kamerada - Son Dakika

Tekirdağ'da hırsızlık girişimi kamerada

Hırsızlık şüphelisini alarm durdurdu

TEKİRDAĞ - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 ilden biri olan Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kısıtlama dolayısıyla iş yerlerini kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelileri iş yerlerine dadandı.

Ergene ilçesinde bulunan bir iş yerine sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 4 günden bu yana kapalı olmasını da fırsat bilerek gelen şüpheli işyerinin sürgülü kapısını kırarak içeri girdi.

Şüphelinin hırsızlık girişimi içerisinde bulunduğu sırada çalan alarm nedeniyle yarıda kaldı.

Alarm sesi üzerine girdiği iş yerini aynı hızla terk etmek zorunda kalan şüphelinin iş yerinin önüne gelişi, kapıyı zorlayarak içeri girmesi ve kaçışı güvenlik kameralarına an be an yansıdı.