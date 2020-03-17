Tekirdağ'da hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hırsızlık için girdikleri elektrik trafosunda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:02 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hırsızlık için girdikleri elektrik trafosunda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Aydınevler Mahallesi'nde tarladaki elektrik trafosuna hırsızlık için giren R.D. ve Y.G. akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri R.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli Y.G. ise kendi imkanlarıyla gittiği Hayrabolu Devlet Hastanesinde polis kontrolünde tedavi altına alındı.
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