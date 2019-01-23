Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası
50 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir marketten içki çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde bir marketten içki çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydoğdu mahallesindeki bir marketin alarmlarının çaldığını ve içerisinde şüpheli kişiler olduğu ihbarını aldı.
Olay yerine gelen ekipler marketten içki çalmaya çalışan R.B.U. ve K.C.T'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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