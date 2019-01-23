Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası

Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası

50 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir marketten içki çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir marketten içki çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydoğdu mahallesindeki bir marketin alarmlarının çaldığını ve içerisinde şüpheli kişiler olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler marketten içki çalmaya çalışan R.B.U. ve K.C.T'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Polis, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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