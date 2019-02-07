Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilin aküsünü çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde bir otomobilin aküsünü çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100. Yıl Mahallesi'nde 59 AY 986 plaka otomobilin aküsünün çalındığı ihbarını aldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli F.A'yı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: AA
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