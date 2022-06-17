Tekirdağ'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Saray ilçesinde bir evden televizyon, tablet ve kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Saray Emniyet Müdürlüğüne Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla yapılan başvuru sonrası çalışma başlattı.
Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarını incelemesi sonrası hırsızlık zanlısını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Elektronik eşyalar sahibine teslim edildi.
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