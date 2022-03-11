Son dakika haberleri! Tekirdağ'da hırsızlık olayları kamerada: 3 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da hırsızlık olayları kamerada: 3 gözaltı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin 3 şahıs gözaltına alınırken, hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ertuğrul Mahallesi Peştemalci Caddesindeki bir adreste faili meçhul şüpheli bir şahsın ikamete girip müştekiye bıçak çekerek ikametten 2 adet yüzük, 300 TL para, cep telefonu, sırt çantası ve giyim eşyalarının çalınması olayı ile ilgili Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahsın H.O. olduğu tespit edildi. Şahıs Aydoğdu Mahallesinde görülmesi üzerine kovalama sonucu Yasemin Sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinden olayda kullandığı bıçak, 11 adet bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 TL ve sırt çantası ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz, Eskicami-Ortacami ve Aydoğu mahallesinde motosiklet, otodan hırsızlık ve işyerinden olmak üzere meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgilide çalışma yapan polis ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan araştırmalarda ve kamera görüntüsü B.D.'nin her üç olayında şüphelisi olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan B.D. üç olayı da itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

Hırsızlık anları kameralara yansıdı

Yavuz mahallesinde bir adreste cep telefonu ve para çalan U.B.'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Her 3 şahıs Çarşı Polis Merkezi Amirliğindeki sorgulamalarının Tekirdağ Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Meydana gelen bazı hırsızlık olayları cevrede ve işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.