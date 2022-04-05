Hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

05.04.2022 16:00

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin H.K. (36) ve A.B. (57) olduğunu belirledi.

İlçe merkezinde yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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