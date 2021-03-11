Öte yandan, mağazanın önünde yaşanan bıçaklı kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerden Ö.H'nin 41, M.B'nin 77 suç kaydı olduğu belirtildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Ö.H. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dükkandan aldıkları ürünlerin ücretini ödediklerini iddia eden şüpheliler ile görevliler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Mağaza görevlileri, bu kişileri hırsızlık yaptıkları iddiasıyla durdurdu.

Omurçak Caddesi'nde çilingir malzemelerinin satıldığı mağazaya giren 2 kişi bir süre sonra dışarı çıktı.

Son Dakika › Güncel › Hırsızlık yaptıklarını iddia eden mağaza görevlisini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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