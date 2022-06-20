Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı

20.06.2022 15:55
Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı

Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi, jandarmanın 350 güvenlik kamerasından 2 bin saatlik görüntüyü incelemesiyle yakalandı.

Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi, jandarmanın 350 güvenlik kamerasından 2 bin saatlik görüntüyü incelemesiyle yakalandı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Önerler Mahallesi'nde bir evden televizyon ve çok sayıda elektronik eşyanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma bölgesindeki 350 güvenlik kamerasından yaklaşık 2 bin saatlik kaydı inceleyen JASAT timleri, hırsızlık şüphelisi T.B'nin kimliğini tespit etti.

Bir süre takip edilen şüpheli, otobüs durağında yakalandı. T.B'nin Ergene ve Süleymanpaşa ilçelerinde de evlerden çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli JASAT'a yakalandı 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli JASAT'a yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Tekirdağ, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika
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