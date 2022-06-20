Bir süre takip edilen şüpheli, otobüs durağında yakalandı. T.B'nin Ergene ve Süleymanpaşa ilçelerinde de evlerden çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), Önerler Mahallesi'nde bir evden televizyon ve çok sayıda elektronik eşyanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Tekirdağ, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika

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