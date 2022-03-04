Horoz dövüşü ve yasa dışı bahse 49 bin lira ceza - Son Dakika
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Horoz dövüşü ve yasa dışı bahse 49 bin lira ceza

04.03.2022 13:35
Horoz dövüşü ve yasa dışı bahse 49 bin lira ceza

TEKİRDAĞ'da, çiftlikte horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynadıkları jandarma operasyonunda tespit edilen 27 kişiye, 49 bin 140 lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'da, çiftlikte horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynadıkları jandarma operasyonunda tespit edilen 27 kişiye, 49 bin 140 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki çiftlikte horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynandığını belirledi. Çiftliğe operasyon düzenleyen ekipler, 9 metrekare 'ring' alanında horoz dövüştüren 32 kişiyi yakaladı, 21 horoza da el koydu. Çiftlik sahibi H.Ş., horoz dövüşünü organize eden M.E. ile horoz sahibi 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Horoz dövüşüne katılıp, yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 27 kişiye de 'kumar oynamak' suçundan 49 bin 140 lira ceza uygulandı. El koyulan 21 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Horoz dövüşü ve yasa dışı bahse 49 bin lira ceza
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Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Horoz dövüşü ve yasa dışı bahse 49 bin lira ceza - Son Dakika


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