DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

METEOROJİ Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum meydana geldi. Hurtum geçtiği bölgede ağaçları devirip, çatıları uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi'nde şiddetli yağmur, dolu yağışı uyarısının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı. Marmara Denizi'nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, iki mahalle üzerinden geçti. Hortum bazı ağaçları devirirken, bir çok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı. Belediye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.