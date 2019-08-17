Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da hükümlüler okulları temizliyor
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Tekirdağ'da hükümlüler okulları temizliyor

1 saat önce

Tekirdağ'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik, tadilat ve bakım gibi işlerini yapıyor.

Tekirdağ'da hükümlüler okulları temizliyor, System.String[]
Tekirdağ'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik, tadilat ve bakım gibi işlerini yapıyor.
Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolle hayata geçirilen proje kapsamında, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülerden oluşturulan ekip, kent merkezindeki okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada denetimli serbestlik kapsamında verilen kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünün, kişilerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmalarını, başkalarının haklarına saygı göstermelerini, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan önemli bir uygulama olduğunu belirterek, tatil süresince Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen okullarda yürütülecek olan çalışmaların sonraki tatil dönemlerinde de yaygınlaştırılacağını ifade etti.
Adalet Bakanlığı, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:13 Kaynak: AA
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