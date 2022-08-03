Tekirdağ'da tır dorsesindeki hurda kağıt balyalarının arasına sıkışmış yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da tır dorsesindeki hurda kağıt balyalarının arasına sıkışmış yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu

03.08.2022 10:06

Tekirdağ'da hurda kağıt balya taşıyan bir tır dorsesinde, yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkiinde iddiaya göre Ankara'dan yüklenen hurda kağıt balyalar, tır vasıtasıyla Ergene ilçesindeki bir fabrikaya getirildi.

BALYALARIN ARASINDA CESET BULDULAR

Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek şahısla karşılaşıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık birimi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyetteki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır dorsesinde kan donduran olay! Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu

YABANCI UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından ölen şahsın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da tır dorsesindeki hurda kağıt balyalarının arasına sıkışmış yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tır dorsesindeki hurda kağıt balyalarının arasına sıkışmış yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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