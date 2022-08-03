Henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından ölen şahsın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek şahısla karşılaşıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık birimi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyetteki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da tır dorsesindeki hurda kağıt balyalarının arasına sıkışmış yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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