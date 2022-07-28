Husumetlilerinden birini vurdu, diğerini de darp etti - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlilerinden birini vurdu, diğerini de darp etti

28.07.2022 18:21
Husumetlilerinden birini vurdu, diğerini de darp etti

Tekirdağ'da husumetlisi olduğu kişilerden birini silahla yaralayan, diğerini de darp eden zanlı yakalandı.

Tekirdağ'da husumetlisi olduğu kişilerden birini silahla yaralayan, diğerini de darp eden zanlı yakalandı.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden akraba husumeti olduğu iddia edilen T.B. ile U.C. ve T.Ö. Ladin Sokak üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.B. isimli şüpheli üzerinde bulunan ruhsatsız silah ile U.C. isimli şahsı ayağından vurdu ve diğer şahsı da aynı silahla kafasına vurup darp etti. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlilerinden birini vurdu, diğerini de darp etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:21:39. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetlilerinden birini vurdu, diğerini de darp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement