Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Huzur Uygulamasında 9 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Huzur Uygulamasında 9 Kişi Yakalandı

1 saat önce

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018/9" adı altında yapılan arama, denetim ve kontrollerde Tekirdağ'da 2 bin 395 kişi sorgulandı 9 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Huzur Uygulamasında 9 Kişi Yakalandı, System.String[]
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018/9" adı altında yapılan arama, denetim ve kontrollerde Tekirdağ'da 2 bin 395 kişi sorgulandı 9 kişi yakalandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018/9" adı altında arama, denetim ve kontroller yapıldı.

Denetimlerde 2 bin 395 şahsın GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. 73 umuma açık yer denetlenerek 6 şahsa bin 348 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan trafik denetimlerinde 15 araca bin 997 TL cezai işlem uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 50 adet fişek, 1 adet kesici delici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:42 Kaynak: İHA

Türkiye, Tekirdağ, Huzur, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor

Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 23:30:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Huzur Uygulamasında 9 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]