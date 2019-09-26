Tekirdağ'da huzur ve güven uygulaması

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 44 kişiden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ekipler, aranan kişilerin yakalanmasında etkinliğin arttırılması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.

Şehrin farklı noktalarında 153 personelin katılımıyla yapılan arama ve kontrollerde bin 492 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 44 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 kişiden 11'i tutuklandı.