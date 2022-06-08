Tekirdağ'da huzurevinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da huzurevinde deprem tatbikatı yapıldı

08.06.2022 17:49
Tekirdağ'da huzurevinde deprem tatbikatı yapıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde huzurevinde, 70 kişinin kaldığı deprem tatbikatı yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde huzurevinde, 70 kişinin kaldığı deprem tatbikatı yapıldı.

Kaymakamlığın koordinasyonunda Çorlu Huzurevi'nde gerçekleştirilen tatbikata, 78 personel ve 11 araçtan oluşan Deprem Afet Koordinasyon Merkezi ekibi katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği Şarköy ilçesinde yaşanan 7,4 şiddetindeki deprem sonrası huzurevinin ikinci ve üçüncü katında mahsur kalan 70 kişi, itfaiye araçlarının merdivenlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kızılay'ın sağlık ekibi de senaryo gereği yaralanan yaşlılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Bazı yaralılar da sahra çadırına kaldırıldı.

Kaymakam Cafer Sarılı, tatbikatı cep telefonu kamerası aracılığıyla Vali Aziz Yıldırım'a izlettirdi.

-Tatbikatı gerçek sandı

Huzurevinden tahliye edilen yaşlılardan 72 yaşındaki Tuğrul Özkan, tatbikatı gerçek sanarak içerideki bazı arkadaşlarını kurtaramadığını söyledi.

Kaymakam Sarılı ise içerideki herkesin kurtarılacağını ifade etti.

Sarılı, gazetecilere, deprem gerçeğini bilerek hareket edilmesi gerektiğini, tatbikatın da bu kapsamda yapıldığını söyledi.

Malkara ilçesinde de Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel koordinesinde Camiatik Mahallesi'ndeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı'nda deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta ekiplerin senaryo gereği deprem anonsu yapmasının ardından ilçe sakinleri, toplanma alanına geldi.

Tatbikatta sağlık, polis ve jandarma ekipleri de yer aldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Deprem, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da huzurevinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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