Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 122 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 122 bin makaron ele geçirildi
17.03.2021 12:21
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 122 bin makaron ve 134 kilogram tütün ele geçirildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 122 bin makaron ve 134 kilogram tütün ele geçirildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
İlçelerde 9 işyerinde yapılan aramalarda 122 bin makaron, 134 kilogram tütün ve 3500 bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Operasyonda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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