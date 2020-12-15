Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 14 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 14 bin 800 makaron ele geçirildi

15.12.2020 12:41
Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 14 bin 800 makaron ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 14 bin 800 makaron, tütün ve bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 14 bin 800 makaron, tütün ve bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zafer Mahallesi'nde S.B'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler, 4 bin 400 içi doldurulmuş makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kentteki bir başka operasyonda Ertuğrul Mahallesi'nde S.A'nın iş yerinde ve aracında arama yapıldı.

Ekipler, aramada 10 bin 400 doldurulmuş makaron, 2 bin 7000 bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 16,9 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 kilogram mükerrer olduğu değerlendirilen paket tütün ele geçirdi.

Kaçakçılık, Tekirdağ, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 14 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika


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