Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 24 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 24 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen iş yeri ile sahibine ait araca düzenlenen operasyonda içi tütün doldurulmuş 24 bin makaron, 17 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 700 bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.