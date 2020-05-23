Tekirdağ'da içine esrar gizlenmiş kitabı kargodan almaya gelen kişiye gözaltı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüpheli Y.S.O, gönderisini teslim almak üzere geldiği kargoda gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri, kargoyla bir kişiye esrar gönderileceği bilgisine ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti