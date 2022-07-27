Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı - Son Dakika
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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı

27.07.2022 10:31
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı

Tekirdağ'da iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı.

Tekirdağ'da iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı aşevi mevkiindeki ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, Hatip Mahallesi istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen S.Ç. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı - Son Dakika
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