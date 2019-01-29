Tekirdağ'da Ihlamur Ağaçlarının Kesildiği İddiası
1 saat önce
Tekirdağ'da Ganos Dağları eteklerinde ıhlamur ağaçların kesildiği iddiasıyla mahalle sakinleri tepki gösterdi.
Tekirdağ
'da Ganos Dağları eteklerinde ıhlamur ağaçların kesildiği iddiasıyla mahalle sakinleri tepki gösterdi.
Işıklar Mahallesi Selanikliler Derneği Başkanı Olcay Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı kişiler tarafından ıhlamur ağaçlarının kesilmeye devam edildiğini öne sürdü.
Ceylan, geçimlerinin ıhlamurdan sağlayan ailelerin mağdur olduğunu ifade ederek, "Ihlamur toplayan işçileri tek tek uyardım kesmeyin günahtır dedim. Fakat sezon sonuna kadar kesmeye devam ettiler. Burada gördüm kesmeyen de var ama çoğunluğu kesiyor. Süleymanpaşa
Bellediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile ilk defa farkındalık oluşturmak için "Ihlamurlar ölmezsin doğamız tükenmesin" yürüyüşü yaptık. Bu katliamı yapanlar Çanakkale
'den, Edirne
'den Keşan
'dan ve Tekirdağ'dan yapıyorlar." dedi.
Bu konuya herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Ceylan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu yürüyüşlerin kışın da yapılmasının sebebi yazın orada ağaç katliamı yapanlarla karşılaşmamak için birisini vursalar öldürseler suçlusu biz olacağız. O yüzden yazın yapmıyoruz sezonda oraya gitmeye korkuyoruz. Babam bu işin 20 yıla yakın tüccarlığını yaptı. Önceden köyümüzde 60 ton yaş, 20 ton kuru şu an 70 lira kilosu bir buçuk milyon yıllık köyümüze gelir geliyordu. Biz gelip burada ıhlamur toplamasın demiyoruz, toplasınlar ama ağaçları kökten kesmesinler. Kökten kesince bile yeşerir o diyorlar önceden 100 metre hilesini göremezdim şimdi ormanda 1 kilometre ötesini görüyorsunuz" diyerek açıklamasını noktaladı."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:06 Kaynak: AA
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