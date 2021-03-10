Tekirdağ'da kapama bahçeler kurulacak

Bakanlığın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında Tekirdağ'da sofralık değeri yüksek olan ihracata uygun yeni çeşitlerle kapama bahçeler kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Tekirdağ Kiraz Üretimini Geliştirme Projesi'nin Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde uygulanması planlandı.

Bu kapsamda, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, kiraz yetiştiriciliği ve pazarlama konularında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Şarköy İlçesinde kiraz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı mahalle muhtarları ile bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıya İl ve İlçe Müdürlüğü teknik elemanları ile Çınarlı, Hoşköy, Gaziköy, Mursallı, Çengelli, Güzelköy, Yörgüç ve Kirazlı muhtarları katılım sağladı.

Toplantıda öncelikli olarak projenin amacı, hedefleri ve yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Mahalle muhtarlarının projeye ilişkin ön talepleri ve beklentileri de alınarak, mahalle bazında toprak yapısına uygun çeşit ve anaç seçimi konuların nihai kararın Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün de görüşü alınarak yürütülmesine karar verildi.

Proje ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üreticilerin elinde bulunan Altıparmak Kiraz çeşidinden alınan kalemler aşılanmak suretiyle fidan temini ve sofralık değeri yüksek olan ihracata uygun yeni çeşitlerle kapama bahçeler kurulacak. - TEKİRDAĞ