Tekirdağ'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga 2 Ölü, 3 Yaralı (1)

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi Şükran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Er ve Şengül ailelerinin fertleri arasında yine tartışma çıktı. Tartışma, tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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