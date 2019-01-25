Tekirdağ'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga 2 Ölü, 3 Yaralı -2
9 dakika önce
Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı kavga 2 ölü, 3 yaralı -2(Tür: Yurt)
Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı kavga 2 ölü, 3 yaralı -2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:57 Kaynak: DHA
Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı
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