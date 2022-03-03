Tekirdağ'da iki ayda 5 bin 500 TURKOVAC aşısı uygulandı - Son Dakika

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 30 Aralık 2021'den bu yana 5 bin 500 kişiye Kovid-19 salgınına karşı acil kullanım onayı verilen yerli aşı TURKOVAC uygulandı.

Hastanenin başhekimi Dr. Lütfi Çağatay Onar, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu kapsamda şehir hastanesinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Onar, "Hastanemizde bugüne kadar 22 bin Sinovac, 193 bin BioNTech ve 5 bin 500 TURKOVAC aşısı yapıldı." dedi.

Onar, aşı şemasına uyulmasıyla özellikle hastane başvurularında ve yoğun bakıma yatışlarda belirgin azalma yaşandığını ifade etti.

Hastalığı ağır geçirenlerin genelde aşısız kişiler olduğunu vurgulayan Onar, "İleri yaşta olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar aşılarını yaptırmışsa onların da hastalığı hafif biçimde geçirdiklerini söylemek mümkün. Dünyada salgın hastalıkların tarihine baktığınız zaman aslında salgınların pik dönemleri mükerrer pikler şeklinde seyrediyor. Dolayısıyla aşı şemasına uyulması gerekiyor. Dünyada Kovid-19 görülen son birey iyileştikten sonra tedbirlerin gevşetilmesi daha rasyonel olacak." diye konuştu.

Onar, vaka sayılarının zaman zaman düşmesinin insanları rehavete sevk etmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz bu aşamada özellikle aşı şemasına uyulmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Aşı başvurularımızın 50-60 yaş arasındaki kişilerden olduğunu söylemek mümkün. Yaş grubunun haricinde özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin daha özenli davranması ve sosyal ortamlara mümkün mertebe girmemesi ve kişisel hijyene dikkat etmesi gerekiyor."

Başhekim Onar, hatırlatma dozlarının da ihmal edilmemesi uyarısını yaptı.