Tekirdağ'da iki ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti
16 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Dün gündüz saatlerinde Yenice-Kınıklar mevkisinde 3 saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Recep Yavaş ile taklalar atarak tarlaya sürüklenen hafif ticari araçtaki Ebru Üzmez'in hayatını kaybettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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