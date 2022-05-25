Tekirdağ'da iki çocuğun sel sularına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki çocuğun sel sularına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

25.05.2022 14:51
Tekirdağ'da iki çocuğun sel sularına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geçen yıl iki çocuğun sel sularına kapılarak boğulmasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geçen yıl iki çocuğun sel sularına kapılarak boğulmasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Ergene ilçesinde 25 Haziran 2021'de öğleden sonra başlayan sağanakta Mustafa Aslan (13) ve Burak Önder'in (8) sel sularına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin bilirkişi heyetince hazırlanan rapor, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

Raporda olayın bir iş kazası olmadığı, bir kasıt unsurunun da belirlenemediği vurgulandı.

2016-2017 yılları arasında açık kanalı kapalı hale getiren idarenin belirlenmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu idareler kapsamında ise Marmaracık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden hangisinin kanalı kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi halinde, kapalı kanal yapılırken gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması gerek yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması kapsamında, su kenarında bulunan maktullerin ani suyla yaşamlarını yitirmesine neden olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle bu işleri yapan idarenin gerekli özen borcunu yerine getirmemiş olması karşısında, 2016-2017 yılları arasında kapalı kanalı usule uygun yapmayan idarenin dikkat ve özen borcunu yerine getirmemiş olduğu, 2018 yılından itibaren otoyolun menfez bölgesinde bir deformasyonun olduğu görülmektedir."

Bu deformasyonun zaman içinde arttığının uydu fotoğrafları ile görüldüğünün aktarıldığı raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu alanda deformasyon oluşurken otoyolun bakımından sorumlu idaresi kapsamında da bir inceleme yapılması gereklidir. E-5 otoyolu uluslararası otoyoldan çıkarılarak ilgili belediyelerin sorumluğuna bırakılmış bir yol durumundadır. Bu açıdan 2016 yılında kapalı kanal yapılırken bu kanalın yola etkisinin göz önüne alınmadığı yoldaki deformasyon artışı ile sabittir. Deformasyon artışı olmasına rağmen yol bakımı sırasında ve 2018 yılından olayın olduğu tarihe kadar müdahale edilmediği görülmektedir. Bu açıdan yolun bakımından sorumlu idarenin tarihler göz önüne alınarak belirlenmesi ve bu idarenin olayın oluşumunda denetim eksikliği kapsamında takdiri savcılığınıza ait olmak üzere idarenin özen ve dikkat borcunu yerine getirmemiş olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

25 Haziran 2021'de öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüşmüş, Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Aslan (13), kardeşi Barış Aslan (9) ile Burak Önder (8) sele kapılmıştı.

Selin sürüklediği çocuklardan Mustafa Aslan ve Burak Önder yaklaşık 500 metre ilerideki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulunmuş, Aslan ve Önder hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Barış Aslan ise çevredekilerce son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Mustafa Aslan, Tekirdağ, Haziran, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki çocuğun sel sularına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika


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