Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü

Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü

2 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kazak Gölü sahilinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan Gökalp Öncel, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili G.A. ve B.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. tutuklandı, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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