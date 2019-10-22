Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü

Polis , olayla ilgili G.A. ve B.A'yı gözaltına aldı.

Kazak Gölü sahilinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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